Мактоминай: в этом сезоне «МЮ» подвели неожиданные поражения

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Скотт Мактоминай рассказал о проблемах манкунианцев в нынешнем сезоне.
«У «МЮ» есть большая группа игроков мирового уровня. Люди очень быстро забывают, как хорошо мы иногда играем в матчах с топ-командами. Но в этом сезоне нас подвели неожиданные поражения. Наша команда развивается. Сейчас не время паниковать.
Мои родители воспитали меня скромным и трудолюбивым. Я не совершенен в каждом матче, и знаю это. Мне есть над чем поработать, но есть и вещи, которые я делаю хорошо, так что я просто пытаюсь улучшить свою игру и вывести её на новый уровень. Просто хочу сделать всё, что в моих силах, и помочь «Манчестер Юнайтед» добиться поставленных целей», — цитирует Мактоминая ESPN.
«Манчестер Юнайтед» набрал в 29 матчах 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» (71) на 14 очков (у «МЮ» есть матч в запасе).
Ближайший матч манкунианцы проведут в воскресенье, 4 апреля. Во встрече 30-го тура «МЮ» дома примет «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало — в 21:30 мск.
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