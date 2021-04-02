«Ювентус» готов активировать опцию выкупа Милика у «Марселя» за € 12 млн

Туринский «Ювентус» по-прежнему заинтересован в 27-летнем польском форварде «Наполи» Аркадиуше Милике, выступающим на правах аренды за французский «Марсель». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на L'Equipe.
Перед тем, как оказаться в «Марселе» Милик подписал новое соглашение с «Наполи» до 2022 года, чтобы неаполитанский клуб не отпустил игрока бесплатно уже ближайшим летом. При этом «Марсель» взял форварда в аренду на 18 месяцев с обязательным выкупом за € 8 млн и различными бонусами.
Однако в отчёте французской газеты L’Equipe сообщается, что переход Милика в «Марсель» — это временная мера, и Аркадиуш в конечном итоге перейдёт в «Ювентус», к которому он стремился с 2019 года. Всё потому, что в контракте с клубом из «Марселя» заложен пункт отступных в размере € 12 млн.
Как отмечает источник, «Ювентус» был бы более чем счастлив купить игрока по такой цене, особенно если учитывать тот факт, что летом клуб может покинуть Пауло Дибала.
В текущем сезоне за «Марсель» поляк успел провести 8 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами.
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