«Это была не вечеринка, но я всё равно не прав». Дибала извинился за нарушение карантина

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала принёс извинения за участие в массовой вечеринке, которая накануне состоялась в доме полузащитника туринского клуба Уэстона Маккени. Аргентинец подчеркнул, что это была не вечеринка, а ужин.

«Я знаю, что в столь непростое из-за COVID-19 время лучше не допускать таких ошибок, мне не стоило оставаться на ужин. Это была не вечеринка, но я был неправ в любом случае. Приношу свои извинения», — написал Дибала в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, 31 марта полицейские прибыли к дому полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккени. Им поступил вызов, что в здании, несмотря на комендантский час, проходит вечеринка. Правоохранители на протяжении часа не могли попасть внутрь, после чего их всё же впустили. В доме находились 20 человек, среди которых, помимо хозяина, также были его партнёры по команде — полузащитник Артур и нападающий Пауло Дибала. «Ювентус» планирует наказать всех троих футболистов.