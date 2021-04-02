Хави в 6-й раз за сезон признан лучшим тренером месяца в чемпионате Катара

41-летний испанский специалист Хави, возглавляющий «Аль-Садд», известный по выступлениям за каталонскую «Барселону» и сборную Испании, признан лучшим чемпионата Катара по итогам марта. Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Хави становился лучшим тренером по итогам сентября, октября, ноября, января и февраля, лишь в декабре ему не удалось получить эту награду.
Напомним, что ранее «Аль-Садд» досрочно стал чемпионом Катара в сезоне-2020/2021. Его подопечные обеспечили себе чемпионство за 4 тура до конца катарского чемпионата.
Хави является воспитанником «Барселоны» и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год. С сине-гранатовыми экс-полузащитник восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и завоевал ряд других трофеев. Незадолго до завершения карьеры Хави перешёл в «Аль-Садд», с которым стал чемпионом Катара в качестве игрока.
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