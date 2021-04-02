Супруга Мораты устроила мужу розыгрыш с беременностью на 1 апреля

Алиса Кампелло, супруга 28-летнего испанского форварда туринского «Ювентуса» Альваро Мораты, разыграла своего мужа на 1 апреля, притворившись, что она снова беременна, сообщает Football Italia.



«Бедняжка, вначале он действительно думал, что что-то случилось», — гласит комментарий супруги к опубликованному в «Инстаграме» видео реакции Мораты на розыгрыш жены.

Возможно, из-за того, что это было 1 апреля, Альваро изначально не верил происходящему, неоднократно спрашивая, не шутит ли она. Когда она рассказала, что это шутка, Мората был немного разочарован. Итальянское издание отмечает, что пара уже воспитывает трёх детей.

В текущем сезоне 28-летний испанец принял участие в 34 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 11 результативными передачами.