Бруну Фернандеш назвал защитника, против которого ему было труднее всего играть

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на вопрос болельщика, попросившего его назвать защитника, против которого ему было труднее всего играть.



«Джорджо Кьеллини. Один из самых недооценённых футболистов, на мой взгляд! Для меня это топ-топ-игрок», — написал Фернандеш в своём «твиттере».



Кьеллини является воспитанником «Ливорно», за который выступал в начале карьеры. Затем он перебрался в «Фиорентину», а после, в 2005 году — в «Ювентус», цвета которого защищает до сих пор. В сборную Италии 35-летний футболист вызывается с 2004 года. В нынешнем сезоне Джорджо провёл 9 матчей в итальянской Серии А.



Фернандеш играет за «Манчестер Юнайтед» с прошлого года. В этом сезоне 26-летний португалец принял участие в 29 встречах английской Премьер-лиги. На его счету 16 голов (8 — с пенальти) и 10 результативных передач.

Видео гола Фернандеша в ворота «Манчестер Сити»: