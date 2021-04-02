В УК «Динамо» отреагировали на информацию о проведении матча сборной России на «ВТБ Арене»

Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский отреагировал на новость о проведении товарищеского матча России и Болгарии на «ВТБ Арене».



«Если будет принято решение о проведении игры на «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо», мы будем рады предоставить наш комплекс для такого важного события как последний товарищеский матч сборной России перед Чемпионатом Европы.



Как известно, за почти столетнюю историю стадиона «Динамо» сборная страны ни разу не проигрывала здесь.



У нас уже есть опыт организации матчей совместно с РФС и УЕФА, и ВТБ Арена полностью готова и обладает всеми необходимыми ресурсами, включая современное техническое оснащение и идеальную логистику, для организации подобных соревнований на высшем уровне», — сказал Лунтовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Ранее «Чемпионат» сообщил, что сборная Россия по футболу 5 июня проведёт товарищеский матч с командой Болгарии. Скорее всего, команды сыграют на «ВТБ Арене».

Сборная России в июне сыграет с Болгарией