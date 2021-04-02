Кавазашвили: Максименко — талантливый, но в «Спартаке» и в сборной допускает много ошибок

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от выступления молодёжной сборной России на Евро-2021.



«Мне очень хотелось бы задать вопросы Михаилу Галактионову и всему штабу молодёжной сборной. О том, как они настраивали своих ребят на матчи. С другой стороны, Галактионов наверняка ответит, что у него нет никого лучше — и всё. Невозможно за две недели в сборной научить кого-то играть в футбол. Это в СССР, когда люди приходили в сборную, они работали по одной системе, которую им вбивали в голову с детства – в одно касание в атаке, с продвижением вперёд. Сейчас такого в клубах нет.



Я могу хвалить кого угодно, но хочу видеть, прежде всего, результат. После такого проигрыша, 0:3 от Дании, не хочу никого выделять. Ну, вот взять Максименко. Он уже не первый год играет в основе «Спартака», но нельзя же пропускать мячи под собой! Второй гол вспомните с датчанами — мяч проскочил у него под коленями. Зачем ложиться под мяч, если он идёт в руки?



Максименко — талантливый голкипер, но что в «Спартаке», что в сборной допускает много ошибок. Шунин, кстати, делает то же самое. Он всегда прыгает с опозданием, и получается, что он еще в полёте — а мяч уже в сетке. А ведь голкипер параллельно должен обучать своих защитников и подсказывать им, как правильно играть. Это на тренировках отрабатывается, на занятиях по переходам от обороны к атаке. А у нас? Слов уже не осталось» — цитирует Кавазашвили «Плеймейкер».

«С Чаловым возимся столько лет. А что толку?» Кавазашвили – о молодёжной сборной России