«С Чаловым возимся столько лет. А что толку?» Кавазашвили – о молодёжной сборной России

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от выступления молодёжной сборной России на Евро-2021.



«Я очень огорчен. Никогда прежде в молодежной сборной не было столько действующих игроков топ-клубов РПЛ. А результат прежний — мимо плей-офф… В нашем чемпионате эти ребята выигрывают конкуренцию у тех же легионеров. И они обязаны были показать более рациональную игру, большую тактическую и техническую грамотность. Но, к сожалению, парни не смогли.



Мы увидели разницу между нашим футболом и европейским. Этот турнир поднял много вопросов. Что же у нас за чемпионат, если его ведущие футболисты неконкурентоспособны даже на уровне своих сверстников? Увы, команда показала бесцветную игру.



У датчан только 10 процентов ребят играют за основу своих клубов, а у нас — 80 процентов! Вопрос в том, как готовят ребят в России и Европе. Мы делаем это просто бездарно. Если в двадцать лет игрок молодежной сборной не умеет распоряжаться мячом на скорости, обработать, ударить или подставить голову, то его, по идее надо убирать с поля. Но кого тогда брать? Других у нас нет. С Чаловым мы возимся столько лет, запихиваем его в разные сборные: в национальную, молодёжную… А что толку?» — цитирует Кавазашвили «Плеймейкер».

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