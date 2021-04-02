Сандро Шварц: смотрел все матчи молодёжной сборной России на Евро

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что следил за выступлением молодёжной сборной России на чемпионате Европы — 2021.



«Я смотрел все матчи молодёжки. Вчера пообщался с ребятами. Сегодня они полноценно будут тренироваться», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, молодёжная сборная России не сумела преодолеть групповой этап Евро. В первом матче команда победила Исландию, однако затем уступила Франции и Дании.



Завтра, 3 апреля, «Динамо» сыграет с «Уфой» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.

Сандро Шварц: «Динамо» справится с ролью фаворита в матче с «Уфой»