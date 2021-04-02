Зиньковский: хотелось бы побывать в космосе. Может, Илон Маск что-нибудь придумает

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от посещения «Музея Космонавтики».

«Очень здорово, что всей командой удалось посетить музей «Самара Космическая» в предверии праздника. Эмоции положительные. Нам в ускоренном режиме всё показали. Было очень интересно, но хотелось бы попасть сюда на более подробную экскурсию.



Помочь Ивану Сергееву побить рекорд Фалькова? В команде не было таких разговоров. У нас много хороших игроков: кто в хорошей позиции, того и выводим на удар. Если вдвоём выйдем на одного вратаря, то, конечно же, я отдам Ване. А так, мы для него и для других игроков создаём много моментов. Будем стараться создавать ещё больше голевых моментов и для него, и для всей команды.



Какие у меня ассоциации со словом космос? Для меня это что-то неизведанное. Хотелось бы как-нибудь побывать в космосе, но я думаю, что это нереально. Да, есть коммерческие полеты, но не знаю, как это возможно. Может, Илон Маск что-нибудь придумает (смеётся). Космос — это круто, необъятно и очень величественно. Я бы так сказал», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.