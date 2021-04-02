Дмитрий Комбаров: хочется выиграть Кубок России

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился эмоциями от похода в Музей Космонавтики, а также высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России с «Динамо».



«Экскурсия мне очень понравилась. Очень давно хотел попасть в этот музей. В планах посетить музей «Бункер Сталина». Надеюсь, что на следующей неделе получится туда попасть. Что касается моего состояния, то чувствую себя хорошо. Два дня тренировался в общей группе. Готовлюсь к игре.



Готовимся ли мыслями к матчу с «Динамо»? Нет, мы готовимся от игры к игре. Самое главное — выигрывать в чемпионате. Кубок тоже очень важен, конечно, хочется выиграть его. Многие ребята молодые, на таком уровне не играли. Это шанс для них показать себя на таком уровне. Для нас важен каждый матч», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Матч «Крылья Советов» — «Динамо» состоится 8 апреля на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 17:30 мск.

Главный тренер «Крыльев Советов» назвал главную цель клуба в сезоне-2020/2021