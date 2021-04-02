Юрий Газинский впервые признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам месяца

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский признан лучшим игроком марта по версии болельщиков краснодарской команды, сообщает официальный сайт клуба.

По итогам голосования Газинский набрал 29,21% голосов. В трёх матчах в марте россиянин забил три мяча: «Спартаку» (1:6), «Тамбову» (4:0) и «Динамо» (2:3). Второе место занял защитник Кайо (25,96%), тройку замкнул французский полузащитник Реми Кабелла (16,47%). Француз открыл счёт в матче с «Тамбовом», забив со штрафного удара, и в той же встрече отдал голевую передачу Кристофферу Олссону.

После 23 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» с 34 очками занимает 10-е место в таблице. Следующий матч краснодарцы проведут дома с «Ахматом». Встреча запланирована на 3 апреля, 16:30 мск.