Юрий Газинский впервые признан лучшим игроком «Краснодара» по итогам месяца
Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский признан лучшим игроком марта по версии болельщиков краснодарской команды, сообщает официальный сайт клуба.
По итогам голосования Газинский набрал 29,21% голосов. В трёх матчах в марте россиянин забил три мяча: «Спартаку» (1:6), «Тамбову» (4:0) и «Динамо» (2:3). Второе место занял защитник Кайо (25,96%), тройку замкнул французский полузащитник Реми Кабелла (16,47%). Француз открыл счёт в матче с «Тамбовом», забив со штрафного удара, и в той же встрече отдал голевую передачу Кристофферу Олссону.
После 23 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» с 34 очками занимает 10-е место в таблице. Следующий матч краснодарцы проведут дома с «Ахматом». Встреча запланирована на 3 апреля, 16:30 мск.
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