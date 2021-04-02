Футболистки «Минска» вышли на матч с футболкой арестованной одноклубницы

Футболистки женского футбольного клуба «Минск» вышли на матч третьего тура чемпионата Беларуси с «Витебском» с футболкой одноклубницы, 18-летней Ульяны Асаулы, которая арестована на 13 суток, сообщает by.tribuna.com.
Напомним, что 25 марта во время протестов в День Воли была задержана футболистка «Минска» Ульяна Асаула за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Она получила 13 суток административного ареста.
Матч третьего тура женского чемпионата Беларуси «Минск» — «Витебск» завершился победой хозяев со счётом 16:0.
После трёх туров «Минск» и «Динамо Минск» с девятью очками делят первую-вторую строчки. Обе команды забили за три тура 24 гола и ни разу не пропустили. В следующем туре «Минск» встретится с ЖФК «Гомель» 16 апреля.
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