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Мирча Луческу намерен «бразилировать» состав киевского «Динамо», повторив путь «Шахтёра»

Мирча Луческу намерен «бразилировать» состав киевского «Динамо», повторив путь «Шахтёра»
Футбол / Прочие турниры 0
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Киевское «Динамо» может начать активную работу на бразильском рынке футболистов. Инициатором подобного решения является главный тренер команды Мирча Луческу, который имеет опыт успешного взаимодействия с южноамериканским рынком во времена работы в донецком «Шахтёре», сообщает UOL Esporte.

Для реализации бразильского вектора развития в «Динамо» был нанят экс-футболист Данило Силва. Он занял должность международного представителя и будет мониторить бразильский трансферный рынок, обеспечивая приток качественных южноамериканских легионеров в Киев.

«Приход Луческу действительно принёс больше возможностей для найма в «Динамо» бразильцев. Конечная цель — искать наиболее правильные варианты и минимизировать ошибки. Клубу нужны футболисты, которые способны усвоить методологию и философию тренера. «Динамо» наняло меня, чтобы я усовершенствовал работу по поиску игроков на бразильском рынке и в Америке.

Моя задача состоит в том, чтобы находить, помимо потенциальных игроков для первой команды, молодых талантов для обучения в системе клуба под модель, которая нужна команде. Помимо технической стороны вопроса, этот момент также включает психологический аспект. Я должен буду проводить максимально точный анализ, думать о профайле игрока и том, насколько он сможет адаптироваться в «Динамо». Мы не можем просто думать о том, хороший перед нами игрок или нет. Нужно быть очень щепетильным в вопросе трансферов», — приводит слова Данило Силвы UOL Esporte.

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