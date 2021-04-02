Мирча Луческу намерен «бразилировать» состав киевского «Динамо», повторив путь «Шахтёра»

Киевское «Динамо» может начать активную работу на бразильском рынке футболистов. Инициатором подобного решения является главный тренер команды Мирча Луческу, который имеет опыт успешного взаимодействия с южноамериканским рынком во времена работы в донецком «Шахтёре», сообщает UOL Esporte.
Для реализации бразильского вектора развития в «Динамо» был нанят экс-футболист Данило Силва. Он занял должность международного представителя и будет мониторить бразильский трансферный рынок, обеспечивая приток качественных южноамериканских легионеров в Киев.
«Приход Луческу действительно принёс больше возможностей для найма в «Динамо» бразильцев. Конечная цель — искать наиболее правильные варианты и минимизировать ошибки. Клубу нужны футболисты, которые способны усвоить методологию и философию тренера. «Динамо» наняло меня, чтобы я усовершенствовал работу по поиску игроков на бразильском рынке и в Америке.
Моя задача состоит в том, чтобы находить, помимо потенциальных игроков для первой команды, молодых талантов для обучения в системе клуба под модель, которая нужна команде. Помимо технической стороны вопроса, этот момент также включает психологический аспект. Я должен буду проводить максимально точный анализ, думать о профайле игрока и том, насколько он сможет адаптироваться в «Динамо». Мы не можем просто думать о том, хороший перед нами игрок или нет. Нужно быть очень щепетильным в вопросе трансферов», — приводит слова Данило Силвы UOL Esporte.
- 2 апреля 2021
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