Киевское «Динамо» может летом приобрести хорватского форварда

Нападающий «Горицы» Кристиан Ловрич может продолжить карьеру в чемпионате Украины, сообщает meta-ratings.com.ua.



По информации источника, в услугах 25-летнего хорватского футболиста заинтересовано киевское «Динамо». Главный тренер киевской команды Мирча Луческу хотел приобрести Ловрича в зимнее трансферное окно, однако стороны не достигли соглашения. Отмечается, что Луческу всё ещё заинтересован в форварде и хочет, чтобы «Динамо» продолжило переговоры с «Горицей» предстоящим летом.



Ловрич принял участие в 25 матчах за «Горицу» во всех турнирах и забил 15 голов.



Киевское «Динамо» в 18 матчах набрало 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги сезона-2020/2021. В тройку лидеров входят донецкий «Шахтёр» (39) и «Заря» (32).

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