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Румынского тренера уволили за то, что он вывел команду на первое место

Румынского тренера уволили за то, что он вывел команду на первое место
Футбол / Прочие турниры 0

Румынского тренера Мариуса Паску уволили из клуба «Залэу», который выступает в третьем дивизионе Румынии, после того как его команда вышла на первое место в таблице, сообщает журналист Эмануэль Рошу в своём «твиттере».

По информации источника, Мариус Паска рассказал, что был уволен из клуба, потому что руководство недовольно тем, что команда стала первой в третьем дивизионе Румынии: «Что ты делаешь, парень, ты хочешь получить повышение?» — цитирует Паска слова руководства клуба.

После 13 туров румынского чемпионата «Залэу» с 27 очками занимает первое место в третьей лиге и опережает ближайшего преследователя на один балл. В следующем матче экс-подопечные Паски встретятся с клубом «Глория» 10 апреля.

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