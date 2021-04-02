«Боруссия» Д нашла замену для Эрлинга Холанда

Нападающий ПСВ Дониелл Мален может пойти на повышение в летнее трансферное окно. В услугах 22-летнего нидерландца заинтересована дортмундская «Боруссия», сообщает инсайдер Николо Скира в «Твиттере».
«Боруссия» видит в Малене потенциальную замену для Эрлинга Холанда, который близок к уходу из команды. Ранее СМИ приписывали интерес к Малену со стороны «Ювентуса», «Милана» и «Ливерпуля».
Нападающий из Нидерландов выступал за молодёжные команды «Аякса», «Арсенала» и ПСВ. Он дебютировал в основном составе в 2018 году. Мален дебютировал за сборную Нидерландов в 2019 году.
В сезоне-2020/2021 нападающий провёл за ПСВ 39 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Малена в € 30 млн.
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