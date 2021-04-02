Пике: одно из самых обидных поражений — от «Ливерпуля»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, как воспринимает победы и поражения.

«Победа — это достижение чего-то: спортивная победа, триумф в личной жизни. Это может стоить вам много, а может и немного. Вы учитесь по мере собственного роста. В детстве вас учат соревноваться и получать удовольствие. Это баланс между победой и счастьем. Мой отец не заставлял меня зацикливаться на победе. В футболе он никогда не говорил мне, что я должен добиваться большего или что я должен побеждать. Он требовал, но у него не было обязательств побеждать. Легче уметь побеждать, чем проигрывать.

Нас учат уважать друг друга с детства, но потом нужно применять это на практике. Вы должны быть джентльменом, независимо от результата — выигрываете или проигрываете. У нас были болезненные поражения. Одно из самых обидных — от «Ливерпуля». Это сложно. Иногда вы не готовы. В общем, в жизни вы больше теряете, чем выигрываете. Поражение — это тоже часть жизни», — цитирует Пике издание Marca.