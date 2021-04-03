«Интер» будет вынужден продать Лукаку при хорошем предложении

Миланский «Интер» будет вынужден расстаться с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку, если поступит соответствующее предложение в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, миланский клуб хочет сохранить 27-летнего форварда в составе, однако непростая финансовая ситуация вынуждает клуб расстаться с несколькими игроками, в число которых попал Лукаку. Сообщается, что «Интер» оценил Лукаку в € 120 млн.

Бельгийский нападающий выступает за «Интер» с 2019 года, он перешёл из «Манчестер Юнайтед» за € 80 млн. Контракт Лукаку с миланским клубом истекает в 2024 году. В нынешнем сезоне футболист забил 25 мячей и отдал семь голевых передач в 34 матчах.

Ранее сообщалось, что «Интер» отклонил выгодные предложения о продаже шестерых игроков основного состава. Клуб отказался отпускать нападающих Лаутаро Мартинеса, Ромелу Лукаку и полузащитника Николо Бареллу в «Барселону». Итальянским хавбеком также интересовались «Бавария», «Атлетико» и «Тоттенхэм». Кроме того, «шпоры» пытались подписать защитника Милана Шкриньяра, «Манчестер Сити» – Алессандро Бастони, а «ПСЖ» связывался с Марсело Брозовичем.