Казахстанский нападающий «Крыльев Советов» перешёл в «Астану» по инициативе Тихонова

Казахстанский нападающий «Крыльев Советов» Абат Аймбетов перешёл в «Астану» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 1 июля 2021 года. Приглашение футболиста стало инициативой главного тренера «Астаны» Андрея Тихонова, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Напомним, 22 февраля нападающий сборной Казахстана и «Кайрата» Абат Аймбетов перешёл в «Крылья Советов». 25-летний Аймбетов выступал за «Крылья Советов» под 9-м номером. Ранее Абат выступал за «Актобе» и «Кайрат». В этих клубах Аймбетов стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Казахстана. За сборную Казахстана нападающий провёл 13 матчей, в которых забил два гола и отдал результативную передачу.
«Крылья Советов» в 33 матчах набрали 76 очков и занимают первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
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