Зидан: никто не виноват в травме Рамоса. Это та часть футбола, которую мы не любим

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о травме защитника мадридской команды Серхио Рамоса.
Напомни, ранее у Рамоса была диагностирована мышечная травма, из-за которой 35-летний футболист пропустит матч с «Барселоной» и оба матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
«Никто в этом не виноват — ни сборная Испании, ни „Реал“. Это та часть футбола, которую мы не любим. Травмы случаются, и мы должны с этим смириться. Хотим, чтобы Рамос как можно скорее восстановился. Он важный игрок этой команды, он капитан „Реала“. Надеюсь, мы увидим Серхио на поле в скором времени», — приводит слова Зидана Marca.
«Реал» сыграет с «Барселоной» 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Матчи «Реала» и «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 6 и 14 апреля.
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