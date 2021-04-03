Зидан: никто не виноват в травме Рамоса. Это та часть футбола, которую мы не любим

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о травме защитника мадридской команды Серхио Рамоса.



Напомни, ранее у Рамоса была диагностирована мышечная травма, из-за которой 35-летний футболист пропустит матч с «Барселоной» и оба матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.



«Никто в этом не виноват — ни сборная Испании, ни „Реал“. Это та часть футбола, которую мы не любим. Травмы случаются, и мы должны с этим смириться. Хотим, чтобы Рамос как можно скорее восстановился. Он важный игрок этой команды, он капитан „Реала“. Надеюсь, мы увидим Серхио на поле в скором времени», — приводит слова Зидана Marca.



«Реал» сыграет с «Барселоной» 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Матчи «Реала» и «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 6 и 14 апреля.

Серхио Рамос — о травме: мне больно, что не помогу «Реалу» в жизненно важных матчах сезона