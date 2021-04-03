«Челси» — «Вест Бромвич Альбион»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 3 апреля, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Челси» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Вест Бромвич Альбион».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Ассистенты — Нил Дэвис и Николас Хоптон. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.



Лондонский «Челси» в 29 матчах набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (18) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (71).



В первом круге турнира «Челси» сыграл вничью с «Вест Бромвич» (3:3). Встреча состоялась 26 сентября 2020 года.