«Челси» — «Вест Бромвич Альбион»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 3 апреля, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Челси» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Вест Бромвич Альбион».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Ассистенты — Нил Дэвис и Николас Хоптон. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.
Лондонский «Челси» в 29 матчах набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (18) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (71).
В первом круге турнира «Челси» сыграл вничью с «Вест Бромвич» (3:3). Встреча состоялась 26 сентября 2020 года.
- 3 апреля 2021
-
12:28
-
12:24
-
12:17
-
11:52
-
11:50
-
11:30
-
11:30
-
11:08
-
11:00
-
10:50
-
10:26
-
10:13
-
09:57
-
09:53
-
09:38
-
09:30
-
09:28
-
09:12
-
08:55
-
08:34
-
07:12
-
06:54
-
03:59
-
03:17
-
02:37
-
02:00
-
01:37
-
01:01
-
00:47
-
00:46
-
00:34
-
00:27
-
00:22
-
00:01
- 2 апреля 2021
-
23:50