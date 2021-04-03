Мусаев: сейчас всё идёт по наклонной. С каждым разом всё только хуже

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал игру команды в последних матчах.

«Мы проиграли в первую очередь из-за того, что психологически не были одной командой. Мы не выполнили тот объём работы, который был необходим в единоборствах, обороне и фазе атаки. Из всех мелочей сложилось, что мы пропустили столько мячей. Разумеется, здесь некого винить, кроме нас самих, я, как тренер, отвечаю за результат. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, они не заслуживают такой результат и такое качество игры.



Трудно сказать, был ли это худший матч в сезоне, но когда ты проигрываешь дома «Ахмату» 0:5, то да, наверно, это действительно так. К сожалению, такой матч уже не первый в 2021 году. За что команда готова бороться в оставшейся части чемпионата? С этим нужно разбираться, так дело не может идти дальше. Необходимы какие-то изменения, нельзя просто так плыть по течению. Сейчас я бы не хотел говорить о мерах, которые нужно принимать, нужно остыть и поговорить с руководством.



У команды появилась неуверенность после того, как мы неудачно сыграли в Лиге Европы. Затем в нескольких матчах мы получали ранние удаления, но эти матчи мы начинали хорошо и должны были выигрывать. Сейчас всё идёт по наклонной, с каждым разом всё только хуже.



Что касается момента в конце матча, Шапи сыграл жестко, ему что-то ответили. Честно, я ещё не разобрался в этой ситуации, сейчас не до этого. На данный момент я вообще не удовлетворён отдачей игроков. Это одна из главных проблем, почему сегодня мы видим такой счёт в конце матча», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.