Менди обводящим ударом в дальний угол открыл с чёт в матче «Лестер» — «Ман Сити». Видео

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Манчестер Сити». Идёт 65-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.



На 59-й минуте защитники хозяев прервали перевод с правого фланга под удар Габриэлю Жезусу, но мяч был выбит прямо на одинокого защитника «горожан» Бенжамена Менди, который обработал его и обводящим ударом направил в дальний угол ворот.

Видео гола Бенджамена Менди

«Лисы» в 29 матчах набрали 56 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (71) — на первом месте.



В первом круге турнира подопечные Хосепа Гвардиолы разгромно уступили «Лестеру» со счётом 2:5. Встреча состоялась 27 сентября 2020 года.