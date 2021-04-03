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Менди обводящим ударом в дальний угол открыл с чёт в матче «Лестер» — «Ман Сити». Видео

Менди обводящим ударом в дальний угол открыл с чёт в матче «Лестер» — «Ман Сити». Видео
Футбол / Англия 0

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Манчестер Сити». Идёт 65-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

На 59-й минуте защитники хозяев прервали перевод с правого фланга под удар Габриэлю Жезусу, но мяч был выбит прямо на одинокого защитника «горожан» Бенжамена Менди, который обработал его и обводящим ударом направил в дальний угол ворот.

Видео гола Бенджамена Менди

«Лисы» в 29 матчах набрали 56 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (71) — на первом месте.

В первом круге турнира подопечные Хосепа Гвардиолы разгромно уступили «Лестеру» со счётом 2:5. Встреча состоялась 27 сентября 2020 года.

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