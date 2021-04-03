«Уфа» объявила об уходе Рашида Рахимова

«Уфа» в «Твиттере» сообщила об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера команды.

«Рашид Рахимов покидает «Уфу». На послематчевой пресс-конференции игры с «Динамо» главный тренер ФК «Уфа» Рашид Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу Рашиду Маматкуловичу, удовлетворив его просьбу», — сообщает пресс-служба клуба.

«Уфа», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Уфу». Встреча проходила в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Динамовцы забили по два гола в каждом из таймов. На 10-й минуте Даниил Лесовой забил с передачи Константина Тюкавина, а на 27-й Тюкавин отличился сам. На 52-й минуте Роман Нойштедтер сделал счёт крупным, а на 61-й Николай Комличенко реализовал пенальти и забил последний гол в матче.