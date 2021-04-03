Рахимов намерен уйти в отставку с поста главного тренера «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал о намерении покинуть команду.
«Динамо» во всех фазах игры выглядело лучше, чем «Уфа». Это закономерная победа. Надо признать, что мы были слабее. Мы говорили, что динамовцы хороши в переходной фазе. Они во всех фазах игры превзошли нас. Думаю, что-то в этой ситуации надо встряхивать команду, дать им какой-нибудь другой импульс. Может быть что-то изменится. Я принял решение, что поговорю с руководством и скажу им о том, что в таких случаях нужно встряхнуть команду. А как встряхнуть команду ничего не поменяв? Значит нужно это сделать с тренером», – передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Напомним, что в 24-м туре Российской Премьер-Лиги «Уфа» уступила «Динамо» со счётом 0:4.
После 24 матчей динамовцы с 42 очками занимают четвёртое место. «Уфа» (14) – 15-е.
- 3 апреля 2021
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