«Ман Сити» в 7 матчах необходимо набрать всего 11 очков, чтобы стать чемпионом Англии

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Как сообщает BBC, «горожанам» чтобы гарантированно стать чемпионами Англии, осталось набрать всего 11 очков. В таком случае «Манчестер Сити» станет чемпионом вне зависимости от результатов конкурентов.



У «небесно голубых» в АПЛ остались матчи с «Лидс Юнайтед» (дома), «Астон Виллой», «Кристал Пэлас» (оба – на выезде), «Челси» (дома), «Ньюкасл Юнайтед», «Брайтон энд Хоув Альбион» (оба – на выезде) и «Эвертоном» (дома).



Подопечные Хосепа Гвардиолы, набрав в 31 матче 74 очка, на 17 очков опережают «Манчестер Юнайтед» (у «МЮ» два матча в запасе). «Лестер» (56 очков в 30 матчах) и «Челси» (51 очко также в 30 встречах), отстают от «Ман Сити» на 18 и 23 очка соответственно.



«Манчестер Сити» шесть раз становился чемпионом Англии (1936/1937, 1967/1968, 2011/2012, 2013/2014, 2017/2018, 2018/2019). Последние два чемпионства были добыты под руководством Хосепа Гвардиолы.

Гвардиола: результат матча с «Лестером» — большой шаг к победе в АПЛ