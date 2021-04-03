Гвардиола: результат матча с «Лестером» — большой шаг к победе в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «горожан» в матче 30-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:0).



«Лестер» — невероятная команда. В этом сезоне мы натерпелись в домашнем матче с ними, но сегодня мы были более терпеливы. Этот результат — это большой шаг к победе в английской Премьер-лиге.



После международного перерыва никогда не знаешь наверняка в какой форме будут твои футболисты, но я доверяю своим игрокам. Футболисты не всегда мне верят, но мне нравится каждый игрок моей команды. Сегодня я доверился некоторым игрокам, которые давно не выходили на поле.



Нет ничего приятнее победы в чемпионате Англии, турнир длится 11 месяцев, он очень сложный. Мы близки к титулу, осталось одержать три победы.



С Серхио Агуэро всё в порядке, его колено в полном порядке. Ему нужно найти игровой ритм, а нам нужны свежие игроки. Я в восторге от того, как он тренировался на этой неделе, ничего не изменилось после его объявления об уходе в конце сезона. Может быть однажды нам понадобится один гол, чтобы что-то выиграть, и именно он поможет нам в этом», — цитирует испанца BBC.

Видео победного гола «Ман Сити» в матче с «Лестером»

«Манчестер Сити» в 31 матче набрал 74 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лисы» (56) — на третьем месте.