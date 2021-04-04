Аршавин: ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную деревянную телегу

Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин, выразил мнение о разгромном домашнем поражении «Краснодара» со счётом 0:5 от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура чемпионата России.



«Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную деревянную телегу. Всё вроде красиво строилось и развалилось в один сезон. Не видно концепции того, что играют свои воспитанники. Легионеры не всегда показывают тот уровень, который хочется. От этого получаются неразбериха и растерянность. Непонятная ситуация с вратарем в начале весенней части. Сегодня это всё сложилось воедино.

Мусаеву, наверное, не стоило получать лицензию. Без нее результаты были лучше. Пропала стройность, все сами по себе, оборона трещит по швам. Появился Сафонов, и казалось, что вратарская проблема уйдет. Но 5 голов больно сказываются по уверенности голкипера. Матвею дальше надо продолжать работать и возвращаться в ту форму, которая у него есть. Конечно, он надеялся не так вернуться. Через 15 лет он будет вспоминать этот досадный поединок. Но сегодня у всех присутствует горечь, — цитирует Аршавина официальный сайт телеканала «Матч-ТВ».