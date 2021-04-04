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«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:05

«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:05
Футбол / Англия 0
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Сегодня, 4 апреля, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Начало — в 16:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ассистенты — Иан Хассин и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Ли Мэйсон.

«Тоттенхэм» в 29 матчах набрал 48 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (28) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).

В первом круге турнира «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1). Встреча состоялась 27 сентября 2020 года.

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