Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» сравнял счёт в матче со «Спартаком». Автоголом отметился Павел Маслов

«Ростов» сравнял счёт в матче со «Спартаком». Автоголом отметился Павел Маслов
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимает московский «Спартак». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

На 27-й минуте «Ростов» сравнял счёт, автоголом отметился защитник «Спартака» Павел Маслов. Али Соу поборолся в чужой штрафной, Полоз прорвался по правому флангу и прострелил во вратарскую, а Маслов в борьбе срезал мяч в ворота своей команды.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Адлан Хатуев (Грозный) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).

До этого матча «Спартак», имея в своём активе 44 очка, занимал 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) занимал 8-е место.

«Спартак» открыл счёт в матче с «Ростовом». Гол забил Виктор Мозес
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021