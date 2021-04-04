Матч «Астон Вилла» — «Фулхэм» отметился уникальным статистическим достижением

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» проходит матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Фулхэм». Идёт 55-я минута встречи, счёт не открыт — 0:0.
Этот матч стал первой игрой в истории АПЛ, в которой все игроки, вышедшие в стартовом составе обеих команд, родились после первого в истории матча английской Премьер-лиги, который состоялся 15 августа 1992 года.
Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".
До 1992 года высший дивизион английского футбола носил название — «Первый дивизион Футбольной лиги».
«Астон Вилла» в 28 матчах набрала 41 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники» (26) — в зоне вылета, на 18-м месте, отставая от спасительного, 17-го места, на 3 очка.
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