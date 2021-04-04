Тренер «Тамбова» Первушин: для нас поражение от ЦСКА со счётом 1:2 — это шаг вперёд
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).
«Не могу сказать, что поражение обидное. Поздравил ребят в раздевалке, потому что ребята отдавались и очень хотели добиться результата. Для нашей новой команды поражение от ЦСКА со счетом 1:2 — это шаг вперёд. Ребята — молодцы, старались и боролись.
Предыдущие игры всегда можно делить на первый и второй таймы. Это объяснимо, так как не хватало функциональной подготовки, но перерыв на матчи сборных сказался для нас в лучшую сторону. Спасибо за сбор в Казани нашим руководителям. Затем мы переехали в Саранск. Мы находимся на другом функциональном уровне», — сказал Первушин на послематчевой пресс-конференции.
ЦСКА обыграл «Тамбов». В матче было назначено четыре пенальти
Рекомендуем вам
- 4 апреля 2021
-
20:37
-
20:31
-
20:27
-
20:25
-
20:21
-
20:16
-
20:11
-
20:06
-
20:02
-
19:55
-
19:53
-
19:49
-
19:47
-
19:42
-
19:37
-
19:34
-
19:32
-
19:27
-
19:16
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
18:54
-
18:46
-
18:44
-
18:35
-
18:34
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:21
-
18:04
-
18:01
-
17:57
-
17:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам