ЦСКА обыграл «Тамбов». В матче было назначено четыре пенальти

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Все голы в матче были забиты с пенальти.
На 16-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА. Нападающий «Тамбова» Артём Архипов выиграл битву характеров у Игоря Акинфеева и открыл счёт. На 26-й минуте одиннадцатиметровый был назначен в обратную сторону. Этот пенальти реализовал полузащитник армейцев Никола Влашич.
Во втором тайме, на 52-й минуте, ЦСКА получил право исполнить ещё один пенальти. Результативный удар с «точки» нанёс нападающий московского клуба Хосе Саломон Рондон. На 64-й минуте в ворота «Тамбова» был назначен третий пенальти за матч, но на этот раз Никола Влашич не сумел реализовать одиннадцатиметровый. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу ЦСКА благодаря двум голам с пенальти.
ЦСКА набрал 43 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м последнем месте.
- 4 апреля 2021
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