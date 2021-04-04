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ЦСКА обыграл «Тамбов». В матче было назначено четыре пенальти

ЦСКА обыграл «Тамбов». В матче было назначено четыре пенальти
Футбол / РПЛ 0
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В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Все голы в матче были забиты с пенальти.

На 16-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА. Нападающий «Тамбова» Артём Архипов выиграл битву характеров у Игоря Акинфеева и открыл счёт. На 26-й минуте одиннадцатиметровый был назначен в обратную сторону. Этот пенальти реализовал полузащитник армейцев Никола Влашич.

Во втором тайме, на 52-й минуте, ЦСКА получил право исполнить ещё один пенальти. Результативный удар с «точки» нанёс нападающий московского клуба Хосе Саломон Рондон. На 64-й минуте в ворота «Тамбова» был назначен третий пенальти за матч, но на этот раз Никола Влашич не сумел реализовать одиннадцатиметровый. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу ЦСКА благодаря двум голам с пенальти.

ЦСКА набрал 43 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м последнем месте.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
04 апреля 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Архипов – 16' (пен)   1:1 Влашич – 26' (пен)   1:2 Рондон – 52' (пен)
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