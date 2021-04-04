РФС выразил соболезнования по поводу смерти 18-летнего футболиста «Знамени Труда»

Российский футбольный союз выразил соболезнования родным и близким 18-летнего футболиста молодёжной команды «Знамени Труда», умершего во время матча.

«4 апреля во время матча умер игрок молодёжной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров. Выражаем соболезнования родным и близким футболиста», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Футболист молодёжной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров сегодня, 4 апреля, умер во время матча на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуеве. Игроку стало плохо во время встречи, и он скончался на месте. Погибшему футболисту было 18 лет. В клубе сообщили, что предварительной причиной смерти стал оазрыв сосуда в головном мозге.



Напомним, в июле на одной из тренировок «Знамени Труда» произошёл другой несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, футболист попал в реанимацию.