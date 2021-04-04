Валерий Масалитин: не вижу надежд для ЦСКА при Оличе

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).

«Будь на месте «Тамбова» команда мастеровитее, у армейцев были бы большие проблемы. В первом тайме вообще не понравилось движение, особенно в средней линии. Эджуке и Сигурдссон никак не могли вписаться в игровую схему — не понимали, как им действовать. Бохинен и Марадишвили в роли опорников часто смещались в одну зону… Только Влашич что-то пытался сделать: принимал мяч и сам тащил, обострял. Стоит отметить, в сегодняшней игре слабо нагружали Рондона. Футболисты пока не понимают, как играть по схеме Олича. Во втором тайме «Тамбов» физически подсел — москвичам стало легче.



Не вижу надежд для ЦСКА при Оличе. У хорвата нет опыта работы с клубом, а здесь появилась каждодневная работа. Надеюсь, помощники помогут ему встать на ноги. По одной игре, конечно, не судят, но матч оставил плохое впечатление. Не было никакого смысла менять Гончаренко. Надо было дать ему доиграть сезон, а потом ставить Олича. В таком случае у Ивицы было бы время подготовить команду — сейчас же дать футболистам что-то тяжело. У Олича большой кредит доверия со стороны руководств, надеюсь, он им воспользуется. Задача — вывести ЦСКА на новый уровень не только в России, но и в Европе», — сказал Масалитин в беседе с Егором Филиным.