Тедеско: «Спартак» без Соболева — как «Бавария» без Левандовского

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско персонально высказался по поводу игроков своей команды после матча 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2).

«Промес – качественный игрок, часто принимает правильные решения и полезен своими действиями не только Соболеву, но и всем игрокам. Саша хорош и будет ещё лучше. Он молодой, постоянно работает над собой, стал лучше работать корпусом при приеме мяча. Как я уже говорил, он в этом сезоне пропустил из-за травм достаточно много игр. Без него мы взяли какие-то очки, конечно, но каждой команде нужен такой нападающий. Да, без него можно справиться, но это уже будет совсем другая игра. «Бавария» без Левандовского и с ним – совершенно разная.

Нужно ли Маслову время, чтобы морально восстановиться? Абсолютное безумие спрашивать такое. В игре бывает всякое: ну автогол, какой-то там пенальти случился после его нарушения. Нельзя по этим моментам судить об игре футболиста. Посмотрите, как он сегодня играл, что он делал. Маслов играл против Гранквиста, одного из быстрейших нападающих РПЛ, страховал глубину, совершал отличные передачи за спину для начала наших атак. Павел провёл прекрасный матч. И я буду его защищать, как Кутепова, Джикию, Жиго – они все мои футболисты», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.