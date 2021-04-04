Евсеев: все идёт к тому, что «Спартак» поборется за титул

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил амбиции московского «Спартака» в чемпионской гонке нынешнего розыгрыша РПЛ после победы красно-белых в матче 24-го тура чемпионата с «Ростовом» (3:2).
«Когда «Спартак» в прошлый раз стал чемпионом, никто не говорил про чемпионскую игру, они просто набирали очки, забивали на последних минутах, вырывают победы. Это есть и сейчас. В концовке сезона все станет ясно, но пока все идёт к тому, что красно-белые будут бороться за титул», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что «Зенит» должен бояться «Спартака» в борьбе за титул чемпиона России сезона-2020/2021.
«Спартак», набрав в 24 матчах 47 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (48) — на 1-м месте в таблице РПЛ.
- 4 апреля 2021
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