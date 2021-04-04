Уэлбек – первый игрок, забивший 3 гола «МЮ» в матчах АПЛ после ухода из клуба

На стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходит заключительным матч воскресной программы 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Идёт 50-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу гостей.



Счёт на 13-й минуте матча открыл нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек, являющийся воспитанником академии «МЮ». 30-летний англичанин стал первым в истории футболистом, забившим три гола в матчах АПЛ в ворота «Манчестер Юнайтед» после ухода из клуба, сообщает Opta Sport.

Видео гола Дэнни Уэлбека

Первый раз Уэлбек огорчил родной клуб, отличившись в матче 27-го тура АПЛ сезона-2015/2016, выступая в составе лондонского «Арсенала» (это не помогло «пушкарям», ведь матч закончился со счётом 3:2 в пользу манкунианцев). Второй гол в ворота «МЮ» нападающий забил во встрече 36-го тура АПЛ сезона-2016/2017 («канониры» одержали победу со счётом 2:0).



Уэлбек является уроженцем Манчестера и воспитанником академии «красных дьяволов». За основную команду «МЮ» 30-летний англичанин в период с 2008 по 2014 год провёл в АПЛ 92 матча и забил 20 мячей.



Манкунианцы в 29 матчах набрали 57 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 17 очков (имея два матча в запасе). «Чайки» (32) — на 16-м месте.