Мирча Луческу: хочу пересмотреть гол «Динамо», который аннулировали после VAR

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги с «Александрией». Встреча проходила на стадионе «Ника» в Александрии и завершилась со счётом 1:2.

«Сложная игра со сложным соперником на очень сложном поле. Многие команды здесь будут терять очки, потому что особенно в домашних матчах «Александрия» очень хорошо, агрессивно играет. Это физически сильная команда, которая играет длинными передачами.

Мы вступали в борьбу. Я просил ребят не уступать в единоборствах. Мы знали, как «Александрия» будет играть. Мы забили два гола, могли забить ещё, особенно в первом тайме.

Мы доминировали на протяжении игры. Но мы играли против очень непростого, сильного соперника. Я хочу пересмотреть тот гол, который аннулировали после просмотра ВАР. Но это будет позже», – цитирует Луческу пресс-служба «Динамо».

«Динамо», набрав в 20 турах 49 очков, занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. Ближайший преследователь, донецкий «Шахтёр», имеет в своём активе 42 очка. «Александрия» (26) — на седьмом месте.