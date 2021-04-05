Мирча Луческу: хочу пересмотреть гол «Динамо», который аннулировали после VAR

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги с «Александрией». Встреча проходила на стадионе «Ника» в Александрии и завершилась со счётом 1:2.
«Сложная игра со сложным соперником на очень сложном поле. Многие команды здесь будут терять очки, потому что особенно в домашних матчах «Александрия» очень хорошо, агрессивно играет. Это физически сильная команда, которая играет длинными передачами.
Мы вступали в борьбу. Я просил ребят не уступать в единоборствах. Мы знали, как «Александрия» будет играть. Мы забили два гола, могли забить ещё, особенно в первом тайме.
Мы доминировали на протяжении игры. Но мы играли против очень непростого, сильного соперника. Я хочу пересмотреть тот гол, который аннулировали после просмотра ВАР. Но это будет позже», – цитирует Луческу пресс-служба «Динамо».
«Динамо», набрав в 20 турах 49 очков, занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. Ближайший преследователь, донецкий «Шахтёр», имеет в своём активе 42 очка. «Александрия» (26) — на седьмом месте.
- 5 апреля 2021
-
00:59
-
00:44
-
00:34
-
00:11
-
00:08
-
00:03
- 4 апреля 2021
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:40
-
23:30
-
23:24
-
23:04
-
22:49
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:25
-
22:25
-
22:20
-
22:15
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:49
-
21:46
-
21:46
-
21:26