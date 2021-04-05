Зобнин: Карпин хорошо настраивает «Ростов» на матч со «Спартаком»

27-летний хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал исход встречи 24-го тура чемпионата России, в которой красно-белые на выезде обыграли «Ростов» (3:2).

«Как себя чувствую после травмы? Чувствую себя прекрасно. Когда была пауза на сборные, я восстанавливался, занимался по два раза в день, поэтому был полностью готов к игре с «Ростовом».

Что произошло в моменте со вторым голом «Ростова»? Ошибки случаются. Это же футбол, без ошибок не можем. Ничего страшного, хорошо, что вернулись в игру, что в очередной раз перевернули ход матча и победили. «Ростов» всегда против нас играет хорошо. В первом матче мы уступили. Наверное, Валерий Георгиевич Карпин хорошо настраивает «Ростов» на нас. Против них всегда тяжело играть на выезде.

Какие изменения внесли в игру футболистов центра поля «Спартака» в перерыве? Да и во втором тайме игры в центре поля не было. Мы играли за счет длинных передач — так же, как и «Ростов». В принципе, интенсивность была высокая. Задумка была — играть за спину. Наши защитники сразу посылали туда мяч, «Ростов» делал так же.

Чёрная полоса Маслова? Опять же, ошибки случаются. Ничего страшного. Нужно ему это скорее забыть, не думать об этом. Ошибки были и у меня, и у других футболистов. Это футбол», — цитирует Зобнина официальный сайт телеканала «Матч ТВ».