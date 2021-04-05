Франк Рибери извинился за удаление в матче с «Дженоа»

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери извинился перед одноклубниками за удаление в матче с «Дженоа». В матче 29-го тура итальянской Серии А «Дженоа» сыграл вничью с «Фиорентиной». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 1:1. Рибери получил прямую красную карточку на 51-й минуте.

«Ребята, извините, что оставил вас в меньшинстве, я не хотел ошибиться и уже извинился. Вы боролись до конца и были очень хороши и внимательны. Вперёд!», — написал Рибери в своём «Инстаграме».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Рибери принял участие в 22 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

«Дженоа» набрал 32 очка и занимает 13-е место в таблице Серии А. «Фиорентина», набрав 30 очков, находится на 14-м месте.