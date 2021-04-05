Экс-игрок сборной Азербайджана откажется от гражданства, чтобы не быть легионером в России

Бывший полузащитник сборной Азербайджана Мурад Агаев откажется от гражданства своей страны, сообщает Azerisport.
Причиной такого решения стало желание 28-летнего футболиста, пребывающего в статусе свободного агента, перестать считаться легионером в России, где он в настоящее время проживает и ищет клуб.
«Я не держу зла ни на кого. Просто мне нужно двигаться дальше, а не выслушивать людей, которые говорят, что у меня были травмы и я давно не играл. Будем двигаться там, где тебя ценят как спортсмена. Это очень важно для меня. Ринат Дасаев, Берти Фогс, Вели Гасымов — эти люди увидели во мне футболиста, который способен играть на хорошем уровне. Из-за одного только их мнения уже не стоит оставлять футбол. Это люди, которые видели большой футбол на высоком уровне, а слушать тех, которые предлагают играть мне в дубле бесплатно, — просто смешно. В 20 лет я в национальную команду вызывался. Есть сейчас такие?» — сказал Агаев.
Агаев родился в России и выступал на молодёжном уровне за ЦСКА и другие команды. Профессиональную карьеру он начал в Азербайджане, где впоследствии вызывался в молодёжную и главную сборные. Последним клубом Мурада стала «Кешля», которую он покинул в прошлом году.
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