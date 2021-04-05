Соболев — Промесу после матча «Ростов» — «Спартак»: люблю тебя

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес на своей странице в «Инстаграме» опубликовал пост.после победы в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Только победа. Рад был сделать результативную передачу», — написал Промес.

В комментариях к этому посту партнёр Промеса по московскому клубу Александр Соболев написал: «Люблю тебя».

Фото: «Инстаграм» Квинси Промеса

Напомним, встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Спартак», набрав в 24 матчах 47 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).