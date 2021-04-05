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Президент «Миная» попал под санкции на Украине из-за контрабанды

Президент «Миная» попал под санкции на Украине из-за контрабанды
Футбол / Прочие турниры 0
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении президента «Миная» Валерия Пересоляка, сообщается на официальном сайте главы страны. Пересоляк вошёл в топ-10 контрабандистов Украины.

В указе перечислены такие санкции, как блокировка активов, ограничение торговых операций, ограничение или прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы страны, аннулирование или остановка лицензий и другие ограничения. Согласно указу, данные ограничения будут действовать на протяжении трёх лет.

Пересоляк основал «Минай» в 2015 году вместе с Евгением Плавайко и Артёмом Письменным. В нынешнем сезоне «Минай» в 19 матчах набрал 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Лидером соревнований является киевское «Динамо» (49).

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