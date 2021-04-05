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Артём Бондаренко — лучший игрок 20-го тура украинской Премьер-лиги

Артём Бондаренко — лучший игрок 20-го тура украинской Премьер-лиги
Футбол / Прочие турниры 0

Футболист «Мариуполя» Артём Бондаренко, права на которого принадлежат «Шахтёру», признан лучшим игроком 20-го тура украинской Премьер-лиги, сообщается на официальном сайте турнира.

В матче 20-го тура чемпионата Украины с «Ингульцом» (4:3) Бондаренко оформил хет-трик. Два гола были забиты украинским футболистом с пенальти. На звание лучшего игрока 20-го тура УПЛ также претендовали Артём Громов («Заря») и Жуниор Мораес («Шахтёр»).

Напомним, в нынешнем сезоне Бондаренко принял участие в 16 матчах украинской Премьер-лиги и забил 7 голов. «Мариуполь» в 20 матчах набрал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2020/2021. Лидером соревнований является киевское «Динамо» (49).

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