Артём Бондаренко — лучший игрок 20-го тура украинской Премьер-лиги

Футболист «Мариуполя» Артём Бондаренко, права на которого принадлежат «Шахтёру», признан лучшим игроком 20-го тура украинской Премьер-лиги, сообщается на официальном сайте турнира.



В матче 20-го тура чемпионата Украины с «Ингульцом» (4:3) Бондаренко оформил хет-трик. Два гола были забиты украинским футболистом с пенальти. На звание лучшего игрока 20-го тура УПЛ также претендовали Артём Громов («Заря») и Жуниор Мораес («Шахтёр»).



Напомним, в нынешнем сезоне Бондаренко принял участие в 16 матчах украинской Премьер-лиги и забил 7 голов. «Мариуполь» в 20 матчах набрал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2020/2021. Лидером соревнований является киевское «Динамо» (49).