Источник: Мархель подал в отставку с поста главного тренера сборной Беларуси

Михаил Мархель подал в отставку с поста главного тренера сборной Беларуси, сообщает журналист Владислав Татур в своём телеграм-канале.



Напомним, в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Беларуси проиграла национальной команде Бельгии со счётом 0:8. Это поражение стало самым крупным в истории сборной Беларуси. Ранее самым разгромным был проигрыш белорусской команды в матче со сборной Австрии в квалификации Евро-2004. Тогда сборная Беларуси пропустила пять безответных мячей. Позже Мархель принёс извинения болельщикам за разгромное поражение в матче с Бельгией.



Мархель возглавляет сборную Беларуси с июня 2019 года. Ранее специалист работал в молодёжной национальной команде Беларуси.

Главный тренер сборной Беларуси извинился после самого крупного поражения в истории