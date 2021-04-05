Рафаэль Бенитес высказался о противостоянии «Реала» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Ливерпуля» и «Реала» Рафаэль Бенитес поделился мыслями о предстоящем противостоянии команд в 1/4 финала Лиги чемпионов.



«Обе команды хороши. Я не вижу здесь явного фаворита. Думаю, «Ливерпуль» постарается делать то, что умеет лучше всего — прессинговать изо всех сил. Если «Реалу» удастся завладеть мячом, «Ливерпуль» будет быстро контратаковать. Они делали это в обоих матчах с «РБ Лейпциг» и добились успеха. «Ливерпуль» постарается играть быстро, а «Реал» захочет держать мяч. Команда, которой удастся навязать свой игровой ритм, добьётся успеха.



Что касается отсутствия болельщиков, от этого больше выигрывает «Реал». Атмосфера на «Энфилде» многое давала «Ливерпулю», особенно в еврокубковых матчах», — приводит слова Бенитеса Marca.



Первый матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится завтра, 6 апреля, в Мадриде. Начало — в 22:00 мск. Ответная встреча пройдёт в Ливерпуле 14 апреля.

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