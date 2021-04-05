«Эвертон» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 5 апреля, состоится матч «Эвертон» — «Кристал Пэлас». Встреча 30-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут ассистенты Саймон Беннетт и Саймон Бэк. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.



Встреча команд в первом круге, состоявшаяся в конце сентября прошлого года в Лондоне, завершилась победой «ирисок» со счётом 2:1.



«Эвертон», набрав 46 очков в 28 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, на 3 очка отставая от зоны еврокубков. «Кристал Пэлас» с 37 очками после 29 матчей располагается на 12-й строчке.